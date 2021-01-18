Швейцарская компания остановила сотрудничество с "Северным потоком-2" из-за санкций США

Страховая компания Zurich Insurance Group AG решила прекратить оказание услуг по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом агентство отмечает, что Zurich - это один из множества страховщиков, задействованных на проекте.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.

Строительство газопровода "Северный поток 2" было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. После этого российская сторона взялась за достройку магистрали собственными силами.

В новый оборонный бюджет, который был принят в обход вето президента США, включены дополнительные санкции против "Северного потока 2". Они направлены также против страховщиков судов и сервисные компании, выполняющие геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

Как сообщал БизнесЦензор, Федеральное ведомство судоходства и гидрографии ФРГ (BSH) расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2", теперь строить можно до конца мая.

Как сообщал БизнесЦензор, Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток 2" в своих водах, ожидается, что работы начнутся 15 января.

Как сообщалось, в декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель. В территориальных водах Дании нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.

Напомним, в середине октября 2020 года в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

В начале 2020 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.