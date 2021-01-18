Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (обновлено)

Кабинет министров утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такая цена ена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина и выше, чем 6,99 грн за кубометр, поставщики газа цену поднимать не смогут, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев, в среднем, на 30%. Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 гривни за кубометр той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тыс. грн, или 75% минимальной зарплаты на то время. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше, и составит примерно 40% минимальной зарплаты", – пояснил Шмыгаль.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что потребители, которые получат минимальную цену газа, продолжат получать субсидии в полном размере. В настоящее время средний месячный размер субсидий в стране составляет более 1 600 грн, субсидии получают более 3 млн домохозяйств.

"Очень важно понять, что решение об установлении предельного тарифа на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине. Но без вмешательства в ситуацию уже в феврале цена кубометра газа могла повыситься до 12 гривен. Мы видим, что в Европе спрос на газ растет, и цены на биржах уже приближаются к $350 за кубометр", – отметил премьер.

Шмыгаль также уточнил, что для потребителей, оформивших ранее тарифный план "Годовой", цена газа сохранится согласно условиям подписанных договоров.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине, что может расцениваться, как нарушение обязательств украинских властей перед Фондом.



При этом 11 января в Украине возобновила работу миссия МВФ в рамках первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным СМИ, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.