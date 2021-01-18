Кабмин не ожидает проблем с нехваткой средств до конца первого квартала, – Шмыгаль

Украина полностью обеспечена ликвидностью в январе-марте 2021 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы вошли с очень хорошим запасом ликвидности в 2021 год, мы полностью видим: первый квартал обеспечен и валютой, и гривней на казначейском счету", – сказал премьер.

При этом Шмыгаль признал, что в конце 2020 году Украина столкнулась с дефицитом ликвидности и для решения вопроса был создан график привлечения средств, ежедневно проводились совещания.

"Мы очень спокойно ожидаем окончания работы миссии и переговоров с МВФ по траншу. Относительно мифа о том, что ставки на ОВГЗ выросли, хочу сказать, что в предпоследнюю неделю года мы привлекли на одном из аукционов 51 млрд грн за один день, в частности, и валютные заимствования, и они были самыми дешевыми за всю историю валютных международных заимствований – 6,2% годовых на пять лет", – отметил глава правительства.

Как сообщалось, по данным Минфина, в 2021 году Украине необходимо направить на погашение и обслуживание государственного долга около $16 млрд.

В том числе $8,2 млрд составят погашения по внутреннему долгу, $3,4 млрд – по внешнему, а также $2,7 млрд – обслуживание внутреннего долга и $1,8 млрд грн – внешнего.

В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд – в 2023 году.



