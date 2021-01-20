"Нафтогаз" предложил сниженные цены для поставщиков газа в обмен на данные о клиентах (обновлено)

Принятое Кабинетом министров решение о введении предельной цены на газ для населения 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года сэкономит бытовым потребителям 4-5 млрд грн.

"С 1 февраля по 31 марта 2021 предельная цена газа для населения составит 6,99 грн за куб. м согласно распоряжению правительства. По оценке НАК "Нафтогаз Украины", это сэкономит бытовым потребителям от 4 до 5 млрд грн на счетах за газ", – сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз" заявляет, что в лице оптового поставщика газа ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" готова обеспечить необходимый ресурс для газсбытовых компаний для нужд населения с двумя вариантами оплаты.

Первый вариант предусматривает поставки газа со скидкой к рыночной цене при условии, что газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы. В частности, газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, а по итогам каждого месяца – проинформировать "Нафтогаз" об объемах, направленных непосредственно на нужды населения. Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться.

Согласно сообщению, таким образом "Нафтогаз" требует от сбытовых компаний раскрыть базу потребителей, чего государственная компания добивалась ранее несколько лет.

"Все данные о потребителях будут собраны, согласно требованиям действующего законодательства, и позволят создать единую государственную базу данных. В будущем эта база данных позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка", – сказано в сообщении "Нафтогаза".

В случае отказа сбытовых компаний предоставлять данные о потребителях, "Нафтогаз Трейдинг" предлагает им покупать газ по рыночной цене и с банковской гарантией оплаты или по предоплате.

"Отметим, что по данным профильных ресурсов, средняя цена газа в январе колеблется от 6830,9 до 7416,7 грн за 1000 куб. м (без НДС)", – сообщает "Нафтогаз".

Также "Нафтогаз" планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.

В НАК напомнили, что в случае, если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка – поставщик "последней надежды" (ПОН), которым является газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ПОН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.

Как сообщалось, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в Украине необходимо создать единую информационную базу уязвимых потребителей газа, которая будет содержать полную информацию об их доходах, объемах и стоимости потребляемого топлива.

Напомним, на заседании 18 января Кабинет министровустановил предельную цену на газ для нужд населения на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).