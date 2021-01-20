Кабмин решил нанять юристов для арбитража с покупателями "Мотор Сичи" на $3,5 миллиарда

Кабинет министров разрешил Министерству юстиции Украины применить переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму свыше $3,5 млрд, который инициировали китайские совладельцы ПАО "Мотор Сич".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 20 января, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, 5 декабря 2020 года Минюстр получил запрос на арбитраж от имнеи граждан Китая: Ван Цзин, Ли Фенджу, Рен Джинлинг, Сйю Ченшун и Лиу Яннинг, которые указывают, что являются акционерами "Мотор Сич" и имеют право на защиту своих инвестиций согласно соглашению Украины и Китая от 1992 года о защаите инвестиций.

Согласно документу, истцы считают нарушением своих прав действия Службы безопасности Украины, возбудившей уголовное дело по факту покупки акций "Мотор Сичи" и добившейся ареста этих акций, что не позволяет их покупателям получить оперативный контроль над компанией.

Кроме того, истцы указывают на неоднократные отказы Антимонопольного комитета в согласовании концентрации совместно с украинской группой DCH Александра Ярославского, котору. китайские покупатели привлекли для защиты инвестиций.

Как сообщалось, 15 января США ввели санкции против китайского покупателя "Мотор Сичи" – компании Skyrizon, "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group.

В конце ноября Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства.

В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил президенту Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% – до 7,68 млрд грн.