Набсовет МГУ заявил о невозможности выполнять договор о покупке Оператора ГТС (обновлено)

ПАО "Магистральные газопроводы Украины" не может осуществлять регулярные выплаты в счет приобретения 100% доли ООО "Оператор ГТС Украины" и предлагает внести изменения в соответствующий договор.

Об этом говорится в заявлении набсовета МГУ, передает пресс-служба компании.

В компании напомнили, что договор о покупке 100% уставного капитала Оператора ГТС, условия которого были утверждены распоряжением Кабинета министров, был заключен 22 ноября 2019 года. Согласно Договору, МГУ приобрело у АО "Укртрансгаз" 100% доли уставного капитала ОГТСУ на условиях первоначального платежа и динамической части цены, действующей в течение 15 лет.

"Наблюдательный совет МГУ неоднократно выражал обеспокоенность причинами включения и применения динамической составляющей цены и официально информировал о своей позиции. Действующий Договор делает невозможным осуществление МГУ периодических выплат АО "Укртрансгаз", а также необходимых и достаточных инвестиций в модернизацию газотранспортной системы для выполнения программы, которую утвердил регулятор (НКРЭКУ)", – сказано в заявлении.

В связи с этим набсовет компании обратился с предложением к Кабинету министров для поиска возможных путей решения этих проблем и внесения соответствующих изменений в договор.

В свою очередь в "Укртрансгазе" заявили об обеспокоенности попытками компании "Магистральные газопроводы Украины" пересмотреть условия анбандлинга Оператора ГТС.

"Только за 9 месяцев 2020 года чистая прибыль ОГТСУ составила 24,7 млрд грн. При этом единственный платеж в 2020 году в рамках выполнения договора между МГУ и "Укртрансгазом" – 3,85 млрд грн. Иными словами, тезис о нехватке средств выглядит несколько необоснованным", – подчеркивают в пресс-службе компании.

Кроме того, "Укртрнасназ" заявляет, что попытка пересмотреть договор, по которому осуществлялся анбандлинг, ставит под сомнение проведение самой реформы.

"Потенциально это открывает "Газпрому" пути к возможному пересмотру условий транзитного договора. А также может стать препятствием для дальнейшей евроинтеграции в газовый рынок Европы", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров 15 ноября 2019 года согласовал вышеуказанные условия передачи ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" компании "Магистральные газопроводы Украины" в рамках завершения процесса анбандлинга.

Одобренные правительством условия сделки предполагают переход прав на долю с 1 января 2020 года с рассрочкой платежа на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной со сторонами формуле.