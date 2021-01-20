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ЕС рассмотрит договор об "открытом небе" с Украиной 22 января, – посол

ЕС рассмотрит договор об

Рабочая группы Европейского союза по вопросам авиации 22 января рассмотрит проект соглашения между ЕС и Украиной о Совместном авиационном пространстве

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Мыкола Точицкий в Twitter.

"Проект соглашения между ЕС и Украиной о Совместном авиационном пространстве включен в повестку дня заседания рабочей группы ЕС по вопросам авиации 22 января. Важный шаг к нашему долгожданному соглашению, которое будет способствовать развитию рынка авиaперевозок и восстановлению от последствий пандемии коронавируса", - написал Точицкий.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко еще в 2015 году уполномочил бывшего тогда министром инфраструктуры Андрея Пивоварского на подписание соглашения о совместном авиапространстве с ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Якуб Адамович отмечал, что комиссия выступает за подписание указанного соглашения, однако не называл конкретной даты, когда такое соглашение может быть подписано, в том числе из-за нерешенной проблемы Гибралтара.

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Джерело:  Twitter
авіація (2234) польоти (157) Євросоюз (5094)


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.. підписання договору про *Відкрите небо* зашморг на шиї Коломойського. МАУ не виживе! ПреЗЕдент не допустить такого підписання!!)))
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20.01.2021 15:48 Відповісти

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