БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
409 0

Минздрав заявил о продолжении переговоров о закупке вакцин от коронавируса в Индии

Минздрав заявил о продолжении переговоров о закупке вакцин от коронавируса в Индии

Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования 20 января, передает Интерфакс-Украина

"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "Астразенека" на данный момент", - сказал Иващенко.

Вместе тем Иващенко не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцинах других компаний, произведенных индийской компанией.

Как сообщалось, ранее нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова со ссылкой на госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) сообщила, что оно вело переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с индийской компанией Serum Institute, однако Министерство здравоохранения приостановило переговоры с этим производителем.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) Індія (357) МОЗ (1440) перемовини (103) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 