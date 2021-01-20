Украина сохранила место в тройке крупнейших экспортеров мяса птицы в ЕС

Импорт мяса домашней птицы из Украины в страны ЕС (без Великобритании) сократился в январе-ноябре 2020 года на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 100,88 тыс. тонн, однако страна сохранила третье место в списке по этому показателю.

Об этом сообщается в отчете Еврокомиссии со ссылкой на Евростат, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, в целом импорт этой продукции в ЕС за 11 месяцев прошлого года составил 479 тыс. тонн, что на 14,3% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

Среди других крупных поставщиков Бразилия сократила ввоз мяса птицы в ЕС на 3,9% – до 213,01 тыс. тонн, Таиланд – на 24,1%, до 124,52 тыс., Китай – на 25,7%, до 15,43 тыс. тонн.

Импорт мяса птицы из ЕС в Украину в январе-ноябре 2020 года составил 134,74 тыс. тонн, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на те же 18,1%. По этому показателю Украина также занимает третье место.

В целом экспорт этой продукции из ЕС сократился на 4% – до 1,59 млн тонн.

Согласно отчету, в 2020 году ожидается снижение производства мяса птицы в ЕС на 2% – до 13,23 млн тонн, а потребления – на 1,6%, до 12,43 млн тонн. Крупнейшими производителями являются Польша (19%), Испания (13%), Франция (12%), Германия (12%), Италия (10%) и Нидерланды (8%).

Еврокомиссия уточняет, что Великобритания в январе-сентябре импортировала 478,66 тыс. тонн мяса птицы, а экспортировала 658,93 тыс. тонн.

Как сообщала Гостаможслужба Украины, за 2020 год экспорт мяса птицы из Украины в натуральном выражении вырос на 4% – до 431 тыс. тонн, тогда как в денежном снизился на 4,1% – до $555 млн.