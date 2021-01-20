Резников выиграл суд у НБУ об отмене назначения в набсовет в "Ощадбанка"

Верховный Суд принял окончательное решение, признав противоправным и отменив решение Национального Банка Украины (НБУ) №399 от 15 августа 2019 года, которым регулятор отказался согласовать кандидатуру Алексея Резникова на должность члена наблюдательного совета "Ощадбанка".

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 24 декабря 2020 года, передает FinClub.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций, но частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и изменил мотивировочную часть.

Как сообщалось, в августе 2019 года НБУ отказался согласовать кандидатуры 5 членов наблюдательного совета "Ощадбанка" после того, как они без конкурса продлили контракт председателя правления банка Андрея Пышного.

Тогда НБУ заявил, что 5 членов, включая нынешнего вице-премьер-министра Алексея Резникова, не прошли собеседование. Трое из них подали в суд на НБУ (кроме Алексея Резникова иски подали Шевки Аджунер и Дмитрий Власов).

Суд установил, что 6 августа 2019 года квалификационная комиссия НБУ провел тестирование Алексея Резникова, а 14 августа – провела с ним собеседование путем видеоконференции, "однако без осуществления фиксации данного собеседования и результатов его обсуждения членами комиссии НБУ с помощью соответствующих технических средств".

На основании "отрицательных результатов собеседования" комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 15 августа отказал Алексею Резникову в согласовании на должность члена наблюдательного совета "Ощадбанка".

После решения НБУ Кабинет министров 1 октября 2019 года прекратил полномочия членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова и Алексея Резникова.



