Кабмин одобрил выплаты из Дорожного фонда за содержание переданных в концессию дорог
Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров".
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, законопроект в частности позволит урегулировать выплаты за счет средств Дорожного фонда частным компаниям, которым будет передан в концессию ряд автомобильных дорог.
"Мы хотим привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Для этого уже разработана Первая программа ГЧП в дорожной отрасли, в рамках которой на первом этапе мы восстановим 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км. Однако для ее реализации крайне необходимо принятие законопроекта по урегулированию условий и особенностей заключения долгосрочных бюджетных обязательств в рамках осуществления государственно-частного партнерства", – пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам чиновника, законопроект предусматривает возможность платить за построенную за счет частных инвестиций инфраструктуру в рассрочку в течение 20-30 лет. При этом оплата будет осуществляться после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от его дальнейшего качественного содержания.
"Дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, который определяется договором", – уточнил министр.
Долгосрочное обязательство в рамках осуществления государственно-частного партнерства (концессии) – обязательства государственного партнера (концессиедателя) по договору, заключенному в рамках ГЧП, согласно которому в течение текущего и/или будущих бюджетных периодов необходимо осуществить в пользу частного партнера (концессионера ) предусмотрены указанным договором платежи, в том числе плату за эксплуатационную готовность.
Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.
В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию:
- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) – текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций – $370 млн;
- Борисполь-Полтава (М-03) – текущий ремонт, объем начальных инвестиций – $180 млн;
- Херсон-Николаев (М-14) – реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $310 млн;
- Киев-Житомир-Ривне (М-06) – капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн;
- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) – реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн;
- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) – реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $290 млн.
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