Кабмин одобрил выплаты из Дорожного фонда за содержание переданных в концессию дорог

Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров".

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, законопроект в частности позволит урегулировать выплаты за счет средств Дорожного фонда частным компаниям, которым будет передан в концессию ряд автомобильных дорог.

"Мы хотим привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Для этого уже разработана Первая программа ГЧП в дорожной отрасли, в рамках которой на первом этапе мы восстановим 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км. Однако для ее реализации крайне необходимо принятие законопроекта по урегулированию условий и особенностей заключения долгосрочных бюджетных обязательств в рамках осуществления государственно-частного партнерства", – пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам чиновника, законопроект предусматривает возможность платить за построенную за счет частных инвестиций инфраструктуру в рассрочку в течение 20-30 лет. При этом оплата будет осуществляться после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от его дальнейшего качественного содержания.

"Дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, который определяется договором", – уточнил министр.

Долгосрочное обязательство в рамках осуществления государственно-частного партнерства (концессии) – обязательства государственного партнера (концессиедателя) по договору, заключенному в рамках ГЧП, согласно которому в течение текущего и/или будущих бюджетных периодов необходимо осуществить в пользу частного партнера (концессионера ) предусмотрены указанным договором платежи, в том числе плату за эксплуатационную готовность.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.

В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию: