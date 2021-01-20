Суд оставил Микитася под арестом по появившемуся после дачи показаний против Татарова обвинению

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася в виде содержания под стражей по подозрению в организации похищения столичного адвоката.

Соответствующее решение суд принял в среду, 20 января, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Микитася на решение Шевченковского райсуда Киева, передает Интерфакс-Украина.

"Определение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 февраля 2021 года оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты... оставить без удовлетворения ", – говорится в решении суда.

В ходе заседания Микитась заявил о непричастности к инкриминируемому ему преступлению, отметив, что решение суда первой инстанции было принято с нарушениями.

"Нужно было закрыть меня... Это полностью фальсифицированное, сфабрикованное дело", – сказал он.

В свою очередь представители стороны обвинения заявили о достаточности доказательств причастности Микитася к организации похищения адвоката и подчеркнули наличие рисков для расследования дела в случае смягчения меры пресечения.

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Как сообщалось, 29 декабря Нацполиция сообщила бывшему владельцу компании "Укрбуд", фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве, которе состоялось 8 декабря. 31 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася по этому делу без права внесения залога.

Перед этим подозреваемый Микитась заключил сделку со следствием НАБУ по делу о завладении имуществом Нацгвардии и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

Детективы НАБУ на основании показаний Микитася по этому делу сообщили о подозрении заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, а также замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурнатов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа.

Известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Уже после увольнения из "Укрбуда" он вместе с бывшим руководителем в МВД Василием Фаринником стал сооснователем адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко" и одноименного общества с ограниченной ответственностью (сейчвас название изменено на ООО "Правовая компания "Креденс"). По данным издания Liga.net, эту фирму называют "юристами Портнова", бывшего заместителя глав Администрации президента Виктора Януковича, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.