Кабмин одобрил изменения в постановление о границах акваторий 5 морских портов

20 января правительство одобрило ряд изменений в постановления Кабмина о границах акваторий морских портов "Белгород-Днестровский", "Скадовск", "Мариуполь", "Пивденный" и "Бердянск". Принятые изменения приводят действующую терминологию в соответствие с Водным кодексом Украины и законом "О морских портах Украины".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Закон "О морских портах Украины" устанавливает, что морской порт - это определенные пределами территория и акватория, оборудованные для обслуживания судов и пассажиров, проведения грузовых, транспортных и экспедиционных работ, а также других связанных с этим видов хозяйственной деятельности. Сегодняшним решением правительства мы привели в соответствие с данным законом и Водным кодексом Украины действующую терминологию, что позволит Администрации морских портов Украины должным образом содержать и обеспечивать эффективное использование этого государственного имущества", - пояснил Криклий.

По его словам, это также позволит предоставлять услуги судам на подходах и непосредственно в акватории морского порта для их безопасного судоходства, маневрирования и стоянки.

Кроме этого, одобренные правительством изменения предусматривают установление фактических границ акватории морского порта "Пивденный".

В соответствии с законом Украины "О морских портах Украины" границы акваторий морских портов определяются и изменяются Кабинетом министров без нарушения границ акваторий смежных морских рыбных портов и речных портов.

Отвод акватории морского порта (предоставление в пользование) Администрации морских портов Украины осуществляется на основании решения Кабинета министров в соответствии с законом.