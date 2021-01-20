"Интерпайп" Пинчука отчитался о падении продаж труб и железнодорожной продукции на 17%

Компания "Интерпайп" в 2020 году сократила продажи трубной и железнодорожной продукции в натуральном выражении на 17% – до 662,4 тыс. тонн.

Как сообщили в пресс-службе компании, при этом доля экспорта в структуре реализации продукции составила 81%, тогда как доля рынка Украины уменьшилась с 24% до 19%.

В частности, продажи трубной продукции в 2020 году упали на 21% в сравнении с 2019 годом и составили 469,9 тыс. тонн в результате падения спроса на трубы для добычи нефти и газа.

При этом поставки труб на украинский рынок сократились на 31% – до 102 тыс. тонн, продажи труб в Северной и Южной Америке упали на 63% – до 52 тыс. тонн, а в Европе – снизились на 6%, до 137 тыс. тонн. В то же время на Ближнем Востоке продажи труб выросли на 9% – до 111 тыс. тонн.

Продажи железнодорожной продукции – колес, бандажей, осей и колесных пар – в 2020 году сократились на 5,4% в сравнении с 2019 годом и составили 192,4 тыс. тонн.

В частности, продажи на рынки стран СНГ в 2020 году снизились на 10% – до 84 тыс. тонн, в Украине – на 42%, до 26 тыс. тонн. В то же время объем реализации железнодорожной продукции на европейский рынок в 2020 году достиг очередного максимума, составив 67 тыс. тонн, что на 29% больше, по сравнению с 2019 годом.

Объем производства круглой стальной заготовки на "Интерпайп Стали" в 2020 году составил 758,7 тыс. тонн, что на 11% ниже, чем в 2019 году. Снижение в компании объясняют падением спроса на готовую продукцию.

Как сообщалось, по итогам первых трех кварталов 2020 года трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" получила $162,46 млн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года чистый ее убыток составлял $60,71 млн.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.