SpaceX вывела на орбиту 1000 спутников для запуска системы глобального интернета

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду, 20 января, успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает БизнесЦензор, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила в Twitter.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Через примерно 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в восьмой раз, через 8 минут 26 секунд после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/E4ixgiRnuG — SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021

Это уже 17-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlin с мая 2019 года, отмечает Интерфакс-Украина. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 ноября прошлого года.

С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1013 космических аппаратов Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Как сообщалось, ранее СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink может начаться в Европе в начале 2021 года.

Ранее SpaceX начала тестирование сервиса на севере США и юге Канады, где у него лучшее спутниковое покрытие. Абонплата за услугу составит $99 в месяц плюс $499 за комплект оборудования для подключения к спутникам Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.