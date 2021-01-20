Кабмин и мэры договорились о мерах для сдерживания роста тарифов на тепло (обновлено)
НАК "Нафтогаз Украины" предложил механизм поставок газа для предприятий теплокоммунэнерго, который позволит избежать повышения тарифов на централизованное отопление.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания при участии представителей Кабмина с мэрами городов и НАК "Нафтогаз Украины".
"Были рассмотрены предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и наработаны соответствующие механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Таким образом Кабмин поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления. Предложения НАК "Нафтогаз Украины" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах", – сказано в сообщении.
Мэр Винницы Сергей Моргунов по итогам совещания уточнил, что цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго ограничат на том же уровне, что и для бытовых потребителей, – 6,99 грн за кубометр.
"В результате встречи договорились, что тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона повышаться не будут. Цена на газ для предприятий ТКЭ останется на уровне 6,99 грн за кубический метр – как и для бытовых потребителей", – написал Моргунов в Facebook.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко по итогам совещания сообщил, что достигнутые договоренность позволят не повышать тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона, передает пресс-служба КГГА.
"Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", – отметил Кличко.
Он также сообщил, что в понедельник должен быть подписан Меморандум между правительством, Ассоциацией городов Украины и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной ростом цен на газ. В частности, документ будет содержать первоочередные шаги по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.
В пресс-службе Кабмина уточнили, что Меморандум будет регламентировать следующие договоренности:
- тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;
- проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК "Нафтогаз", образовавшаяся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая "разница в тарифах");
- теплокомуненерго смогут заключать годовые договоры с НАК "Нафтогаз" по выгодной цене.
Как сообщалось, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ограничить цены на газ не только для бытовых потребителей, а и для поставщиков централизованного отопления в городах.
По расчетам Ассоциации, в случае отсутствия такого решения местные власти будут вынуждены повысить тарифы на централизованное отопление почти в полтора раза из-за роста цен на газ.
Напомним, 18 января Кабмин установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр, но это решение не коснулось цены природного газа в тарифе на теплоснабжение для населения.
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Кабинет Министров в очередной раз соврал!
Цена газа не уменьшилась на 30%, как заявлял премьер-министр Шмыгаль.
Временно установленная цена 6,99 грн за 1 куб газа (без распределения). А с распределением согласно решению Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг - 8,8 грн за 1 куб газа.
Цены на газ, холодную и горячую воду согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах» должны быть экономически обоснованными. Это отсутствует от слова СОВСЕМ!
Следовательно, установленные тарифы незаконны!
Представители власти неустанно повторяют один и тот же аргумент, мол в Европе рынок определяет цену на газ. И нам надо следовать данному примеру.
Но в европейских странах минимальная пенсия и минимальная зарплата в 10 раз выше, чем в Украине.
У нас 62,9% от общего числа пенсионеров (11 241 834) получают ежемесячно меньше 3000 грн в месяц. Как им оплатить платежку?
Для большинства работающих это тоже проблема. Примерно в среднем 80% ежемесячного заработка надо отдать за коммунальные услуги.
Отсюда и задолженность населения по коммуналке 66,1 млрд грн. И это далеко не предел.
Что делать?
Во-первых, на законодательном уровне обязать государственную кампанию «Укргаздобыча» отпускать украинский газ исключительно для населения. Эта компания добывает ежегодно 18 - 20 млрд куб м газа, а население потребляет в отопительный сезон не больше 13 млрд. Т.е. собственного газа вполне достаточно для того, чтобы обеспечить потребности украинцев на 100%.
Не забываем о правовой норме, зафиксированной в статье 13 Конституции Украины, что земля, ее недра являются объектами права собственности украинцев. Тогда 1 куб газа будет стоить не больше 3.50 грн. Нас вообще не должна интересовать цена газа на немецком хабе и стоимость его транспортировки для конкретного потребителя.
И хватит нас сравнивать со странами, где нет природного газа!