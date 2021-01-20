Кабмин и мэры договорились о мерах для сдерживания роста тарифов на тепло (обновлено)

НАК "Нафтогаз Украины" предложил механизм поставок газа для предприятий теплокоммунэнерго, который позволит избежать повышения тарифов на централизованное отопление.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания при участии представителей Кабмина с мэрами городов и НАК "Нафтогаз Украины".

"Были рассмотрены предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и наработаны соответствующие механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Таким образом Кабмин поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления. Предложения НАК "Нафтогаз Украины" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах", – сказано в сообщении.

Мэр Винницы Сергей Моргунов по итогам совещания уточнил, что цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго ограничат на том же уровне, что и для бытовых потребителей, – 6,99 грн за кубометр.

"В результате встречи договорились, что тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона повышаться не будут. Цена на газ для предприятий ТКЭ останется на уровне 6,99 грн за кубический метр – как и для бытовых потребителей", – написал Моргунов в Facebook.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко по итогам совещания сообщил, что достигнутые договоренность позволят не повышать тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона, передает пресс-служба КГГА.

"Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", – отметил Кличко.

Он также сообщил, что в понедельник должен быть подписан Меморандум между правительством, Ассоциацией городов Украины и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной ростом цен на газ. В частности, документ будет содержать первоочередные шаги по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что Меморандум будет регламентировать следующие договоренности:

тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;

п роведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК "Нафтогаз" , образовавшаяся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая " разница в тарифах ");

теплокомуненерго смогут заключать годовые договоры с НАК "Нафтогаз" по выгодной цене.

Как сообщалось, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ограничить цены на газ не только для бытовых потребителей, а и для поставщиков централизованного отопления в городах.

По расчетам Ассоциации, в случае отсутствия такого решения местные власти будут вынуждены повысить тарифы на централизованное отопление почти в полтора раза из-за роста цен на газ.

Напомним, 18 января Кабмин установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр, но это решение не коснулось цены природного газа в тарифе на теплоснабжение для населения.