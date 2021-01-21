Всемирный банк выделит Украине 2,5 миллиарда на закупку вакцины против коронавируса

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь предоставляет Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - цитирует Шаталову Интерфакс-Украина.

"Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации", - добавила Шаталова.

Как сообщалось, Кабмин передал закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

После этого Степанов признал, что Украина может отказаться от закупки вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, если ее доказанная эффективность будет менее 70%.

Как сообщалось, еще в июле президент Владимир Зеленский заявлял, что лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Однако, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на вакцинацию, тогда как Минздрав подавал заявку на выделение 15,1 млрд грн.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.