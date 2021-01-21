Стартап экс-министра финансов Маркаровой выпустил первый релиз продукта
IТ-стартап Archidata экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой завершил тестирование собственного архивного программного обеспечения и выпустил первый релиз продукта.
Об этом Маркарова написала в Facebook.
"Наш программный продукт - это архив, который всегда с вами: доступ к документам в любом месте и в любое время; интеграция с любой вашей системой документооборота; качественный сквозной поиск. А главное - надежное упорядочение, хранение и управление вашими данными", - объяснила она.
Как сообщалось, Оксана Маркарова занимала должность министра финансов с ноября 2018 года до 4 марта 2020 года.
До этого Маркарова с апреля 2016 года занимала пост первого заместителя министра финансов. В марте 2015 - апреле 2016 года она занимала должность заместителя министра - руководителя аппарата Министерства финансов при Наталье Яресько.
До прихода на госслужбу 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ITT в качестве председателя правления - президента АО "ИК IТТ-Инвест".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль