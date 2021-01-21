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Стартап экс-министра финансов Маркаровой выпустил первый релиз продукта

Стартап экс-министра финансов Маркаровой выпустил первый релиз продукта

IТ-стартап Archidata экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой завершил тестирование собственного архивного программного обеспечения и выпустил первый релиз продукта.

Об этом Маркарова написала в Facebook.

"Наш программный продукт - это архив, который всегда с вами: доступ к документам в любом месте и в любое время; интеграция с любой вашей системой документооборота; качественный сквозной поиск. А главное - надежное упорядочение, хранение и управление вашими данными", - объяснила она.

Как сообщалось, Оксана Маркарова занимала должность министра финансов с ноября 2018 года до 4 марта 2020 года.

До этого Маркарова с апреля 2016 года занимала пост первого заместителя министра финансов. В марте 2015 - апреле 2016 года она занимала должность заместителя министра - руководителя аппарата Министерства финансов при Наталье Яресько.

До прихода на госслужбу 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ITT в качестве председателя правления - президента АО "ИК IТТ-Инвест".

Джерело:  Оксана Маркарова
стартап (206) Маркарова Оксана (201)


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Это ее назначил Зеля послом в Великобритании? Как эта коммерция вяжется со статусом госслужащего? Или, ей, как щекастой бабе, можно нарушать Закон? Зеля это позволяет своим любовникам и подружайкам?
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21.01.2021 13:00 Відповісти

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