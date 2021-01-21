Цены на жилье за год выросли на первичном рынке на 6,9%, на вторичном на 9,8%, – Госстат

По данным Государственной службы статистики, цены на первичном рынке жилья в Украине в 2020 году выросли на 6,9% по сравнению с 2019 годом, на вторичном рынке – на 9,8%.

По данным ведомства, наибольший рост цен на первичном рынке жилья в 2020 наблюдался на однокомнатные квартиры (на 7,8%) и трехкомнатные (7,7%), тогда как двухкомнатные подорожали на 5,6%, сообщает Интерфакс-Украина.

На вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 11,9%) и двухкомнатные (10,2%), при этом трехкомнатные подорожали на 7,7%.

По информации Госстата, в четвертом квартале 2020 года рост цен на жилье ускорился как на первичном, так и на вторичном рынке. В частности, на "первичке" цены на жилье возросли на 1,6% по сравнению с третьим кварталом 2020 года: (на 1,6% на однокомнатные, на 1,4% на двухкомнатные и на 2,1% на трехкомнатные квартиры). При этом в третьем квартале ко второму рост ускорился на 1,2%, во втором к первому – на 1,8%.

На "вторичке" в четвертом квартале цены на жилье возросли на 1,9% по сравнению с третьим кварталом (на 2% на однокомнатные квартиры, на 2,4% – на двухкомнатные, и на 1,5% – на трехкомнатные), тогда как в третьем квартале ко второму они выросли на 2,4%, во втором по сравнению с первым – на 1,5%.

Показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом, на вторичном – на 11,1%.