Доля импорта на рынке металлопроката в Украине сократилась до 25%, – "Укрметаллургпром"

Украинские предприятия в 2020 году увеличили потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с предыдущим годом - до 4,9 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные объединения "Укрметаллургпром", передает Интерфакс-Украина.

При этом в 2020 году было импортировано 1,23 млн тонн, или 25,4% внутреннего рынка потребления металлопроката

"За период январь-декабрь 2020 года емкость внутреннего рынка составила 4,9 млн тонн металлопроката, из которых 1,23 млн тонн, или 25,4%, приходится на импорт. За аналогичный период 2019 года емкость внутреннего рынка была 4,7 млн тонн, из них 1,42 млн тонн, или 30,2%, импортировано. Таким образом, за 12 месяцев 2020 года наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-декабря 2019 года на 4,4% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,2%", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что структура импорта за 2020 год характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (55,84% и 42,93% соответственно), что практически соизмеримо со структурой импорта в 2019 года (соответственно, 55,21% и 41,87%).

По данным "Укрметаллургпрома", в 2020 году украинские метпредприятия произвели 18,43 млн тонн металлопроката (101,2% относительно 2019 года), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано около 14,75 млн тонн, или 80%. В 2019 году доля экспорта составляла 82% (14,94 млн тонн при общем производстве металлопроката 18,21 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 2020 год пришлось 50,77%, что несколько превышает показатель 2019 года (47,18%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в 2020г. соизмерим с показателем 2019г. (32,51% и 32,80% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках в прошлом году заметно уступает показателю 2019 году (16,71% в 2020 году против 20,02% в 2019 году.).

По данным ООО "ЕТР-Спектр", основными экспортными рынками украинской металлопродукции в 2020 году являлись страны Европейского союза (28,5%), прочие страны Европы (14,5%) и страны Азии (14,2%).

Среди металлургических импортеров за 2020г. первое место занимает СНГ (38,5%), на втором ЕС-28 (24,5%), на третьем - страны Азии (20,5%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году сократили потребление металлопроката на 13,1% по сравнению с 2018 годом - до 4,69 млн тонн. При этом было импортировано 1,42 млн тонн, или 30,3% внутреннего рынка потребления этой продукции.