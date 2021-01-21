Суд обязал Одесский припортовый завод выплатить более 1 миллиона судебных издержек
Одесский припортовый завод, который в декабре 2020 года проиграл суд компании "Энергетический эквивалент", выплатит 1,1 млн грн судебных издержек.
Соответствующий приказ о взыскании этой суммы выдал Хозяйственный суд города Киева.
Спор на 110 млн грн возник между сторонами из договора на поставку и переработку давальческого сырья (природного газа), заключенного еще в 2019 году, который не был выполнен. При этом стороны возлагали вину за невыполнение договора друг на друга, а ОПЗ отказывался подписать с "Энергетическим эквивалентом" продление срока исполнения обязательств по спорному договору.
Ранее, в июле 2020 года, Верховный суд Украины признал правоту компании "Энергетический эквивалент" в споре с ОПЗ о продлении на четыер месяца срока договора на поставку давальческого сырья на условиях договора 2019 года, передает РБК-Украина.
Также сообщалось, что НАБУ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и членов наблюдательного совета ОПЗ по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) по давальческой схеме по монопольной поставке газа компанией "Агро Газ Трейдинг" на Одесский припортовый завод.
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