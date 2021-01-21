Ставки по кредитам для бизнеса снизились за год почти вдвое, – глава НБУ

Стоимость кредитов как для бизнеса, так и населения в 2020 году значительно снизилась.

Об этом во время брифинга сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко, передает Укринформ

"Что касается стоимости кредитов для бизнеса в национальной валюте, то ставки снизились с 14,8% в декабря 2019 года в 8,2% в декабре 2020 года", - сказал Шевченко.

Шевченко отметил, что стоимость кредитов для физических лиц в 2020 году также снизилась.

"Например, стоимость ипотечных кредитов снизились с 19,6% в декабря 2019 года в 12,1% в декабре 2020 года", - отметил глава Нацбанка.

Как сообщалось, снижение учетной ставки до 6% было принято решением правления Национального банка Украины от 12 июня 2020 года. В апреле учетная ставка была снижена до 8%, в марте - до 10%, 31 января - до 11%. Также учетная ставка регулярно снижалась в 2019 году. 25 апреля прошлого года НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.

Как сообщалось, 21 января правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. На этом уровне учетная ставка находится с 12 июня 2020 года.

Ранее, в октябре 2020 года, несколько членов Комитета НБУ по монетарной политике отмечали, что снижение ключевой ставки в реальном выражении в зону отрицательных значений усилит риск оттока капитала из страны в условиях задержки в получении очередного транша от МВФ и роста суверенных рисков.