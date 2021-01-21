Евразийский союз сообщил о прекращении действия пошлины на железнодорожные колеса из Украины

Антидемпинговая пошлина на ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) железнодорожных колес из Украины прекратит действие с 22 января.

Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, передает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с правом ЕАЭС у производителей сохраняется возможность обратиться в ЕЭК за защитой в случае выявления новых фактов демпинговой практики со стороны иностранных поставщиков. В этой ситуации со стороны ЕЭК будут проведены необходимые процедуры", – прокомментировал решение чиновник.

Антидемпинговая мера в отношении украинских железнодорожных колес была введена ЕЭК с января 2016 года сроком на пять лет "для защиты от недобросовестной ценовой конкуренции со стороны иностранных поставщиков, которая наносила материальный ущерб отрасли Евразийского экономического союза".

Ставка пошлины на первом этапе составила 4,75% от таможенной стоимости, в 2018 году была увеличена до 34,22% в связи с усилением демпинговой политики.

С 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года действие меры приостанавливалось, чтобы не допустить дефицита в железнодорожных колесах на рынке ЕАЭС в связи с резким ростом спроса.

В настоящее время производство железнодорожных колес осуществляется в Российской Федерации и Казахстане на мощностях следующих компаний: АО "Евраз НТМК", АО "ВМЗ", ТОО "Проммашкомплект".

Как сообщалось, крупным производителем железнодорожных колес в Украине является компания "Интерпайп". По итогам 2020 года она сократила продажи железнодорожной продукции на рынки стран СНГ на 10% – до 84 тыс. тонн.