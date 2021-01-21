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Объем онлайн-торговли в Китае достиг рекордных 25% всех розничных продаж

Объем онлайн-торговли в Китае достиг рекордных 25% всех розничных продаж

Объем розничных онлайн-продаж в Китае по итогам 2020 года вырос на 14,8% и достиг 9,8 трлн юаней (около $1,5 трлн), заняв долю в 24,9% от общего объема розничных продаж в стране.

Об этом свидетельствуют данные Министерства коммерции КНР, передает государственное информагентства "Синьхуа"

Как отмечает ведомство, КНР восемь лет подряд является крупнейшим рынком розничной онлайн-торговли в мире.

Существенное увеличение объема онлайн-продаж вызвало рост курьерского сектора: за прошлый год было доставлено 83,36 млрд посылок. Также набирают популярность интернет-продажи в прямом эфире, было проведено более 20 млн онлайн-трансляций как инструмент маркетинга.

По данным министерства, объем импорта потребительских товаров в КНР в 2020 году увеличился на 8,2% – до 1,57 трлн юаней.

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Джерело:  "Синьхуа"
інтернет (1328) Китай (2122) торгівля (873)


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