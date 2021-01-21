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Торговый оборот между Украиной и Китаем достиг рекордных $15 миллиардов

Торговый оборот между Украиной и Китаем достиг рекордных $15 миллиардов

В прошлом году Китай занял первое место среди торговых партнеров Украины второй год подряд: по итогам 2020 года объем торговли между странами вырос на 20% – до рекордных $15 млрд.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил вовремя телефонного разговора с главой МИДа Китайской Народной Республики Ван Йи, передает пресс-служба украинского министерства.

Как отмечается в сообщении, за 11 месяцев 2020 года, товарооборот между Украиной и КНР составил $13,7 млрд. При этом экспорт товаров из Украины в Китай составил $6,3 млрд (рост на 92,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), а импорт китайских товаров в Украин составил $7,4 млрд (-12,1%).

Дмитрий Кулеба и Ван Йи в ходе разговора обсудили планы украинского-китайских контактов на 2021 год на всех уровнях, включая самый высокий.

Министры также определили развитие торговли и контактов между людьми в качестве ключевых приоритеты отношений Украины и КНР на 2021 год.

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Китай (2122) МЗС (254) торгівля (873) Кулеба Дмитро (144)


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