"Укравтодор" отдал 11 миллиардов на строительство моста в Кременчуге турецкой компании

Победителем аукциона на строительство Кременчугского моста стала турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş. с ценовым предложением 11,25 млрд грн.

Как отмечает пресс-служба Укравтодора", предложенная победителем торгов цена на 11% ниже ожидаемой стоимости работ.

Согласно ТЭО, новый мост будет вантовым и будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом – с нынешней уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок в разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

Тендер объявлен по схеме design-build, поэтому ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна и та же компания.

Как отмечают в пресс-службе "Укравтодора", сейчас единственный действующий мост в Кременчуге – Крюковский мост – находится в аварийном состоянии. При этом через него проходят две важные для региона государственные дороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье и М-22 Полтава - Александрия. А ближайшие к городу Кременчуга автодорожные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

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Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и China road and bridge corporation (CRBC) еще в марте 2017 года подписали меморандум о сотрудничестве в сфере проектирования и финансирования строительства автомобильной дороги М-22/Е-584 Полтава-Александрия на участке объезда Кременчуга с мостовым переходом через Днепр. В Министерстве экономического развития и торговли рассчитывали тогда привлечь через китайскую компанию $300 млн кредита для строительства моста, однако проект так и не был реализован.