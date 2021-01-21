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"Укравтодор" отдал 11 миллиардов на строительство моста в Кременчуге турецкой компании

Победителем аукциона на строительство Кременчугского моста стала турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş. с ценовым предложением 11,25 млрд грн.

Как отмечает пресс-служба Укравтодора", предложенная победителем торгов цена на 11% ниже ожидаемой стоимости работ.

Согласно ТЭО, новый мост будет вантовым и будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом –  с нынешней уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок в разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

Тендер объявлен по схеме design-build, поэтому ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна и та же компания.

Как отмечают в пресс-службе "Укравтодора", сейчас единственный действующий мост в Кременчуге – Крюковский мост – находится в аварийном состоянии. При этом через него проходят две важные для региона государственные дороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье и М-22 Полтава - Александрия. А ближайшие к городу Кременчуга автодорожные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

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Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и China road and bridge corporation (CRBC) еще в марте 2017 года подписали меморандум о сотрудничестве в сфере проектирования и финансирования строительства автомобильной дороги М-22/Е-584 Полтава-Александрия на участке объезда Кременчуга с мостовым переходом через Днепр. В Министерстве экономического развития и торговли рассчитывали тогда привлечь через китайскую компанию $300 млн кредита для строительства моста, однако проект так и не был реализован.

Автор: 

міст (385) ремонт (1471) тендер (2157) Укравтодор (724)


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Значит мост будет построен.Нашим деньги лучше не давать - своруют и не построят.
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22.01.2021 09:23 Відповісти
А чем расплачиваться за этот мост будешь дебил? Кукурузой, пшеницей, рапсом и подсолнечником, потому что все остальное благодаря пархатым оккупантам у нас импортное.
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22.01.2021 16:27 Відповісти
В Украине цена на бензин такая же как в Лосанжелесе (США) - вот с этих денег формируется фонд на строительство дорог и мостов...Мы платим за бензин, а строится мост....
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22.01.2021 16:46 Відповісти
А деньги на бензин откуда брать??? Как говорилось в одном мультфильме - для того чтобы купить что-то ненужное, сначала нужно продать что-то ненужное.А вот с продать у нас очень большие проблемы, потому что продаем мы в основном минеральное и агро сырье, с минимальной добавленной стоимостью, а импортируем продукцию машиностроения и теперь еще благодаря пархато-пейсатым мародерам и строительные услуги. При этом наши предприятия которые выпускают аналогичную продукцию или оказывают услуги находятся на грани банкротства. Да в любой нормальной стране за такие художества пейсатым мародерам уже обрезание бы сделали по самые гланды.
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23.01.2021 03:36 Відповісти
так деньги уже своровали! спросите турков сока они дали отката епта!
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22.01.2021 09:35 Відповісти
Потрібен міст через Дніпро в Нікополі в сторону Енергодару і Запорізької АЕС. Цей міст важливий з військової точки зору і його починали будувати ще німці в 1942 році, досі лишились бетонні опори для німецького мосту! Зараз знову війна і знову не вистачає мостових переходів на півдні України, що може спричити величезну проблему з логістикою військових товарів на фронт!
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22.01.2021 15:07 Відповісти
Пархато-пейсатые иудо оккупанты решили окончательно уничтожить абсолютно все наше производство заказывая импортные вертолеты, катера, локомотивы, автомобили вместо украинских, а так же отдавая строительство дорог и мостов туркам и китайцам. Иуды решили, что Украина должна быть аграрно-сырьевой колонией (причем земля должна принадлежать им), без любых шансов на развитие и процветание. И только от нас зависит, позволим ли мы инородцам уничтожить нашу страну или нет, будем ли мы тупо и апатично наблюдать за подобными аферами или наконец-то отправим этих оккупантов в родные палестины в полиэтиленовызх пакетах.
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22.01.2021 16:33 Відповісти

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