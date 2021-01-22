Украина присоединилась к заявлению членов ВТО о неприменении запрета экспорта продуктов

Украина вместе с около 80 членами Всемирной торговой организации поддержала Совместное заявление, которым предусматривается, что упомянутые члены ВТО не будут применять запреты и ограничения на экспорт продуктов питания в случае их приобретения для некоммерческих гуманитарных целей Всемирной продовольственной программой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Совместное заявление было решено объявить после того, как на заседании Генерального совета ВТО в декабря 2020 года членам не удалось найти компромисс для принятия соответствующего решения, которое стало бы обязательным для выполнения всеми членами Организации", - говорится в сообщении.

"Мы ценим усилия Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) о преодолении голода и дефицита продовольствия в мире, улучшении качества продовольственного обеспечения и уровня жизни наиболее уязвимой части населения в наиболее критические моменты их жизни", - сказал министр экономразвития Игорь Петрашко.

"В то же время мы признаем, что ограничения экспорта создают преграды для предоставления гуманитарной помощи", - сказал он.

В министерстве отмечают важность заявления членов ВТО в виду ситуации, сложившейся вследствие распространения пандемии COVID-19, что приводит к увеличению неопределенности на сельскохозяйственных рынках и ухудшению положения бедного населения в мире, в частности, из-за распространения ограничения экспорта сельхозпродукции.