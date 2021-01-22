Офис Нацсовета при президенте предлагает создать фонды с долями госпредприятий для ІPO

Офис Национального инвестиционного совета при президенте Украины предлагает создать Государственный фонд фондов и Национальный инвестиционный фонд (НИФ) с долями крупных государственных предприятий для проведения ІPO, сообщила руководитель Офиса Ольга Магалецкая.

"Среди инициатив, которые предлагается рассмотреть для Национальной экономической стратегии Украины, - создание Национального инвестиционного фонда для трансформации государственных предприятий, пакеты акций которых будут в его управлении, в эффективные и прибыльные компании, а также Государственного фонда фондов. Он активизирует развитие индустрии инвестиционных фондов", -цитирует Магалецкую Интерфакс-Украина.

Ожидаемый эффект от запуска Госфонда фондов превышает 1% ВВП, добавила Магалецкая.

По ее словам, Госфонд фондов инвестирует в другие фонды вместо непосредственного инвестирования в акции и облигации компаний. Механизм работы - финансирование инвестиционных фондов, уже получивших инвестиции от ограниченного перечня первоклассных иностранных инвесторов, как ЕБРР и IFC.

При этом первичным капиталом Госфонда фондов выступит государственный бюджет Украины (10-20%) и международные финансовые организации (80-90%).

Ранее правительство страны рассматривало возможность создания "фонда фондов" для поддержки украинских стартапов на условиях государственно-частного партнерства. Однако вместо этого в 2019 году Минфин запустил Украинский фонд стартапов.

Что касается НИФа, то в его управление предлагается на первом этапе передать акции 10-15 крупных госпредприятий, в дальнейшем это количество может быть увеличено, пояснила Магалецкая.

По ее словам, основная задача такого инвестфонда - повышение эффективности госпредприятий через корпоратизацию управления. В частности, НИФ сможет назначить своих представителей в набсоветы компаний.

"Задача высшего уровня - подготовка предприятия к первичному размещению его акций на бирже", - подчеркнула Магалецкая.

Ранее глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев предлагал создать Национальный инвестиционный фонд, в который войдут миноритарные пакеты около 20-30 стратегических предприятий. IPO этого фонда повысит инвестиционную привлекательность Украины, обеспечит предпосылки для успешного выхода на IPO этих компаний.