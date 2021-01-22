Власти Киева ведут переговоры о закупке вакцины у производителей из ЕС и США, – Кличко

Власти Киева ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба КГГА.

"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян", – сказал Кличко.

По словам городского головы, столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. При этом он напомнил, что пока что в Украину ни одна из вакцин не поступила.

Кличко заявил, что у городских властей уже есть предварительные договоренности с некоторыми производителями. Кроме того, в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации.

"Город будет закупать вакцину напрямую у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу "Здоровье киевлян" на 2021 год, которое позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян", – сказал мэр Киева.

Он также подписал распоряжение о соответствующем проекте решения.

"Мы должны безотлагательно принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт. Чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину", – добавил Кличко.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

После этого Степанов признал, что Украина может отказаться от закупки вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, если ее доказанная эффективность будет менее 70%.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чем отличаются вакцины от коронавируса и какую заказала Украина