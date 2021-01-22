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Крупные сети АЗС повысили цены на автогаз за неделю на 50 копеек за литр

Крупные сети АЗС повысили цены на автогаз за неделю на 50 копеек за литр

За неделю (15-22 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 47 копеек за 1 литр, или на 3,8% - до 12,9 гривен за 1 литр, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Наибольшее недельное подорожание на уровне 1 грн/л зафиксировано на станциях UPG (12,95 грн/л). В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 48 коп./л и 57 коп./л, до 13,83 грн/л и 13,61 грн/л соответственно, сообщает encorr.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 40-45 коп./л, до 12,21–12,24 грн/л.

SOCAR и Shell подняли цены на 68 и 61 коп./л, до 13,76 и 12,98 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, KLO, "Автотранс", BVS, Chipo, "Фактор", "Авантаж 7", SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 15-60 коп./л.

Джерело:  encorr
авто (4123) АЗС (1588) скраплений газ (1141)


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