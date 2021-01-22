Суд продлил меру пресечения для менеджера Злочевского по делу о рекордной взятке

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила бывшему менеджеру Burisma срок действия процессуальных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, срок действия постановления – до 12 февраля 2021 года включительно.

Подозреваемый обязан не покидать Украину без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, суда.

Как сообщалось, 12 июня 2020 года НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

Однако 24 декабря 2020 года Печерский районный суд Киева по просьбе адвокатов Злочевского постановил обязать Офис генпрокурора забрать у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уголовное производство по делу о предложении рекордной взятки в размере $5 млн глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и передать его другому органу досудебного расследования.