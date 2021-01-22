Падение в промышленности в 2020 году оказалось крупнейшим за 5 лет, – Госстат
Промышленное производство в 2020 году сократилось на 5,2%, по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,1%, в перерабатывающей – 6,9%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,3%.
При этом, по данным Госстата, в декабре 2020 года промышленное производство выросло на 2,8%, по сравнению с ноябрем, и на 4,8% к декабрю 2019 года.
С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в декабре в годовом измерении составил 3,2%, тогда как по сравнению с ноябрем 2020 года рост составил 1,1%.
Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.
В 2018 году промпроизводство возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. Рост промпроизводства в Украине в 2017 году составил 0,4%, в 2016 году – 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
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Клятый Порошенко все еще виноват? Или это уже результаты работы клоуна-кретина видны?
Не кажіть- не крав ,не брехав, Томос попам дав! Золотий чоловік!
Кузня клепала продукцію для ВСУ по ціні авіаносців!
А невдячний нарід його баригою обзива!
Порошенко за первые 2 года привел экономику Украины к росту.
И это еще до Ковида. Экономика при ЗЕ спикировала уже в первые месяцы его правления.
Порадуй, зебил конченый.
Промышленное производство в 2020 году сократилось на 5,2%, по сравнению с 2019 годом.
в 2018 году - рост на 1,1%
в 2017 году - рост 0,4%,
в 2016 году - рост 2,4%
в 2015 году - сокращение на 13%,
в 2014 году - сокращение на 10,1%,
в 2013 году - сокращение на 4,3%,
в 2012 году - сокращение на 0,7%.
Источник: https://biz.censor.net/n3243476
Ах да. Зебилы ж читать не научены. Вам данные - не данные. Графики - не графики.
Шануймося, Пане Перець, бо ми того варті!
Ми за ньго не голосували, кажуть вони зараз. Ми 73% помилялись, кажуть вони зараз.
Оформляй субсидію, казатимуть вони своїм дітям. Їдь на заробітки абикуди, казатимуть вони своїм дітям
Дебіли, казав я, кажу і казатиму в майбутньому цим 73%.
А в нас тупорилим ідіотам дали керувати державою.
У нас проводять опитування, які будуть показники коли провести опитування з таким питанням: - "Чи довіряєте ви статистичним даним Державній службі статистики України?"
Цікаво, які будуть реальні дані опитування? Хоч опитуванням теж нема довіри.
Хуже ж не будет.