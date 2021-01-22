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Падение в промышленности в 2020 году оказалось крупнейшим за 5 лет, – Госстат

Падение в промышленности в 2020 году оказалось крупнейшим за 5 лет, – Госстат

Промышленное производство в 2020 году сократилось на 5,2%, по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,1%, в перерабатывающей – 6,9%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,3%.

При этом, по данным Госстата, в декабре 2020 года промышленное производство выросло на 2,8%, по сравнению с ноябрем, и на 4,8% к декабрю 2019 года.

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в декабре в годовом измерении составил 3,2%, тогда как по сравнению с ноябрем 2020 года рост составил 1,1%.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

В 2018 году промпроизводство возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. Рост промпроизводства в Украине в 2017 году составил 0,4%, в 2016 году – 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

Автор: 

промисловість (447) спад промисловості (27) Держстат (1428)


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Топ коментарі
+17
А я думал, что разворовывание бюджета бандой Януковича и активная фаза войны с путиным - самые затратные статьи расходов Украины. Оказалось, ЗЕшобла еще страшнее, ее содержание затратней и страшнее саранчи.
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22.01.2021 19:44
+15
оказалось крупнейшим за 5 лет//

Клятый Порошенко все еще виноват? Или это уже результаты работы клоуна-кретина видны?
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22.01.2021 18:01
+12
Слава зелебобикам!!!!
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22.01.2021 16:34
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Слава зелебобикам!!!!
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22.01.2021 16:34 Відповісти
оказалось крупнейшим за 5 лет//

Клятый Порошенко все еще виноват? Или это уже результаты работы клоуна-кретина видны?
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22.01.2021 18:01 Відповісти
во всем виноват порошенко
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24.01.2021 15:47 Відповісти
Клятый Порошенко все еще виноват?

Не кажіть- не крав ,не брехав, Томос попам дав! Золотий чоловік!
Кузня клепала продукцію для ВСУ по ціні авіаносців!
А невдячний нарід його баригою обзива!
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24.01.2021 17:44 Відповісти
За 2 года Зеленский привел экономику Украины в упадок.

Порошенко за первые 2 года привел экономику Украины к росту.
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24.01.2021 22:21 Відповісти
Герхарду...Это ж сколько тебе порохнявый платит за такие славословия? А что б тебе повылазило, тролье...мгм..плохо пахнущее..
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25.01.2021 01:04 Відповісти
Падение в промышленности в 2020 году оказалось крупнейшим за 5 лет, – Госстат - Цензор.НЕТ 9737

И это еще до Ковида. Экономика при ЗЕ спикировала уже в первые месяцы его правления.
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25.01.2021 01:44 Відповісти
А вот так ЗЕ нарулил уже в 2020 году.
Падение в промышленности в 2020 году оказалось крупнейшим за 5 лет, – Госстат - Цензор.НЕТ 9845
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25.01.2021 01:47 Відповісти
Можно ли верить этим графикам если человек прославляет порохнявого который камня на камне не оставил от экономики Украины? Я в этом не уверен...А покажите графики при поросенко! Вот было бы интересно посмотреть!
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25.01.2021 07:06 Відповісти
Ну так покажи графики, на которых при ЗЕлупе экономика выросла.

Порадуй, зебил конченый.
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25.01.2021 08:42 Відповісти
Вот тебе прямо из статьи под которой ты так трудился просраться:

Промышленное производство в 2020 году сократилось на 5,2%, по сравнению с 2019 годом.

в 2018 году - рост на 1,1%
в 2017 году - рост 0,4%,
в 2016 году - рост 2,4%
в 2015 году - сокращение на 13%,
в 2014 году - сокращение на 10,1%,
в 2013 году - сокращение на 4,3%,
в 2012 году - сокращение на 0,7%.
Источник: https://biz.censor.net/n3243476

Ах да. Зебилы ж читать не научены. Вам данные - не данные. Графики - не графики.
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25.01.2021 08:52 Відповісти
Первый признак что человеку нечего сказать -- он начинает тебя материть и так и сяк....А порохнявые боты читать умеют? Я знаю, и не из каких то графиков, что трудовая миграция при порохнявом выросла в разы...то есть на Украине работа более менее квалифицированая и оплачиваемая просто исчезла....Ты,порохнявая срань, с пеной у рта доказываешь что при твоем боссе было лучше? А ты спроси у жен, сестер тех, кто погиб под Иловайском,Дебальцево что они думают о твоем работодателе, сволочь?
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25.01.2021 18:50 Відповісти
А я думал, что разворовывание бюджета бандой Януковича и активная фаза войны с путиным - самые затратные статьи расходов Украины. Оказалось, ЗЕшобла еще страшнее, ее содержание затратней и страшнее саранчи.
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22.01.2021 19:44 Відповісти
Діють по принципу - "після нас хоч трава не рости"
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23.01.2021 14:42 Відповісти
Ето проделки Порошенка и коронавируса!
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22.01.2021 20:53 Відповісти
Та ну що ви це - хужє нє будет! 😎
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23.01.2021 14:44 Відповісти
П.С. Вітаю! Чого на гілку не заходиш? Тема Крайній сектор. Я зараз поки під цим ніком.
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23.01.2021 14:47 Відповісти
Багато роботи, про серйозне писати часу не вистачає, тільки на репліки і старі *********** анекдоти.
Шануймося, Пане Перець, бо ми того варті!
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23.01.2021 16:40 Відповісти
внимательно посмотрите в анус зеленского. если долго всматриваться в тьму, Тьма начнет всматриваться в тебя
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22.01.2021 23:00 Відповісти
Дальше буде ше веселіше
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23.01.2021 00:25 Відповісти
Избрание тупорылого шута олигархов президентом страны имеет свои последствия. Я абсолютно не идивлен такому резкому падению экономики на ровном месте. Это было понятно еще в мае 2019-го, что приколы имеют свою цену.
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23.01.2021 07:00 Відповісти
Какой промышленности? Она осталась?
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23.01.2021 10:54 Відповісти
"Спасибо" зеленскому и его дебилной команде!!
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23.01.2021 13:28 Відповісти
Ни верю, по доходам наших чиновников, мы уже обогнали Германию.
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23.01.2021 15:09 Відповісти
Это говорит о том, что промышленность исчезает из экономики Украины.
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23.01.2021 23:09 Відповісти
ЗеБіли, сволота, ви здобули це разом.
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24.01.2021 00:56 Відповісти
Гірше не буде, казали вони. Зате посміємось, казали вони.

Ми за ньго не голосували, кажуть вони зараз. Ми 73% помилялись, кажуть вони зараз.

Оформляй субсидію, казатимуть вони своїм дітям. Їдь на заробітки абикуди, казатимуть вони своїм дітям

Дебіли, казав я, кажу і казатиму в майбутньому цим 73%.
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24.01.2021 09:18 Відповісти
А вот это самый интересный момент. Реально все мои знакомые избиратели Клоуна просто мечтают переехать хотя бы в Польшу или Румынию (некоторые уже делают документы), плачут, что здесь жизни никогда не будет. Но почему-то выводов, что виновны в нынешней ситуации именно они лично, не делают.
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24.01.2021 11:23 Відповісти
Проблема зелебобиков не в том что они обосрались , а в том что обосравшись и сидя в дерьме они и дальше утверждают , что от них пахнет Шанель номер 5 , а то что лично нам их запах не нравиться , так это Барыга виноват.
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24.01.2021 10:49 Відповісти
Виходить, що господарювання банди Зелепня приносить Україні більше шкоди,ніж російська агресія? Повний трандець!
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24.01.2021 12:30 Відповісти
Що буде коли мавпі дати гранату?

А в нас тупорилим ідіотам дали керувати державою.
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24.01.2021 15:27 Відповісти
Є просто брехня, є відверта брехня, а є просто - СТАТИСТИКА.
У нас проводять опитування, які будуть показники коли провести опитування з таким питанням: - "Чи довіряєте ви статистичним даним Державній службі статистики України?"
Цікаво, які будуть реальні дані опитування? Хоч опитуванням теж нема довіри.
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24.01.2021 15:25 Відповісти
урётииииииии царь зибуил нивинават
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24.01.2021 15:50 Відповісти
А Гарант каже навпаки:- пішло покращення! І на лобі ніщо не виросте!!!
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24.01.2021 20:01 Відповісти
И всего-то надо было выбрать в 2019-м клоуна ЗЕ.

Хуже ж не будет.
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24.01.2021 22:18 Відповісти
Так 73% зелуп к этому и стремились.
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25.01.2021 08:38 Відповісти

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