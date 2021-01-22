Чиновник Института рака присвоил лекарств и оборудования на 10 миллионов, – прокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении материально-ответственному лицу Национального института рака Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей на общую сумму более 10 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, дело расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголвного кодекса (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом в особо крупных размерах).

По данным следствия, подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, в 2019-2020 годах неоднократно их присваивал.

"В результате таких действий институту нанесено более 10 млн грн убытков, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации", – сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.