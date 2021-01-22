Украина готовит соглашение о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией, – Криклий

Украина заинтересована во взаимном признании свидетельств моряков и развитии морского транспортного сообщения с Португалией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по итогам встречи министра Владислава Криклия с чрезвычайным и полномочным послом Португалии в Украине Антонио Вашку Алвеш Машаду.

"Для Украины остается актуальным наработка проекта соглашения между Кабинетом министров и правительством Португальской Республики о морском транспортном сообщении, а также меморандума о взаимопонимании между Морадминистрацией и Институтом портового и морского транспорта Португальской Республики о взаимном признании свидетельств моряков, проект которого сейчас готовится к передаче португальской стороне", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации, в частности, устойчивое развитие регулярного воздушного сообщения между двумя странами.