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Украина готовит соглашение о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией, – Криклий

Украина готовит соглашение о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией, – Криклий

Украина заинтересована во взаимном признании свидетельств моряков и развитии морского транспортного сообщения с Португалией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по итогам встречи министра Владислава Криклия с чрезвычайным и полномочным послом Португалии в Украине Антонио Вашку Алвеш Машаду.

"Для Украины остается актуальным наработка проекта соглашения между Кабинетом министров и правительством Португальской Республики о морском транспортном сообщении, а также меморандума о взаимопонимании между Морадминистрацией и Институтом портового и морского транспорта Португальской Республики о взаимном признании свидетельств моряков, проект которого сейчас готовится к передаче португальской стороне", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации, в частности, устойчивое развитие регулярного воздушного сообщения между двумя странами.

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Джерело:  Мининфраструктуры
море (74) Португалія (43) співпраця (642)


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