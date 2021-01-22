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Сеть магазинов АТБ увеличила оборот в карантинный год до 150 миллиардов

Сеть магазинов АТБ увеличила оборот в карантинный год до 150 миллиардов

ООО "АТБ-Маркет", владеющее сетью магазинов "АТБ" в Украине и входящее в одноименную корпорацию, по итогам 2020 года увеличило товарооборот на 18,2% по сравнению с 2019 годом – до 149,8 млрд грн.

Об этом генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он уточнил, что в прошлом году компания открыла 127 новых магазинов, в 59 торговых точках провела реконструкцию.

Кроме того, компания уплатила 15,8 млрд грн налогов и сборов, что на 26% выше показателя в 2019 году.

"На мой взгляд, мы оказались более подготовленными к работе в условиях форс-мажора. Сумели в оптимально сжатые сроки адаптировать и оптимизировать все ключевые бизнес-процессы. Создать все необходимые условия для безопасной и эффективной работы наших сотрудников. Инициировать и реализовать "с нуля" десятки масштабных и амбициозных проектов", – отметил Марков.

Как сообщалось, ООО "АТБ-Маркет", владеющее сетью магазинов формата "дискаунтер" в Украине и входящее в корпорацию АТБ, по итогам 2019 года увеличило товарооборот на 22,4% по сравнению с 2018 годом – до 126,8 млрд грн (с НДС).

Корпорация "АТБ" – объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников

Владельцами сети АТБ являются трое днепровских бизнесменов - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун.

Автор: 

Джерело:  Facebook
супермаркет (84) АТБ (59) рітейл (173)


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Топ коментарі
+14
зебилы закрыли все рынки и частные лавочки на дурантин, а теперь удивляемся сверх прибылям атб и эпицентов, которых дурантин не касается
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22.01.2021 17:07
+11
Как Генри Форд писал, что чем делать дешевле товар, тем больше на него спрос ибо его могут позволить себе все, а дорогое могут позволить только богачи. Потому Генри Форд делал постоянно дешевле свои авто и его прибыль росла за счет того, что все могли купить себе авто. Так и тут, АТБ сделало товары дешевле и значит больше людей может позволить себе товары оттуда и чем дешевле, тем больше прибыль за счет большего наплыва покупателей.
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22.01.2021 20:32
+9
а куда ещё пойти вечером на карантине. ничего же не работает.
а так зашел вместо бара и ночного клуба в 22:00 в атб.
чисто, светло, охрана, с кассиршам поболтал, взял флакон и закусь.
вышел, тяпнул - и спатки.
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22.01.2021 23:23
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Ну то й що? Воно само збільшило оберти, чи добавилося покупців? Скуповуюся в мережі "Делікат". Подумую перейти в АТБ, бо Делікат почав нахабніти і безпідставно завищувати ціни.
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22.01.2021 17:00 Відповісти
АТБ уже много лет проводят очень агрессивную политику по расширению сети. Если раньше их было парочку на районе, то сейчас до идиотизма доходит. Прогулявшись вдоль улицы на расстоянии 2 км можно уже обнаружить 3шт.
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24.01.2021 11:19 Відповісти
зебилы закрыли все рынки и частные лавочки на дурантин, а теперь удивляемся сверх прибылям атб и эпицентов, которых дурантин не касается
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22.01.2021 17:07 Відповісти
А если бы были фашисты у власти, то ты бы и з дому не вышел, и радовался, что живой )). Надо было тебе не звиздеть попусту а стать власником прод.магазина, и жил бы в шоколаде ))
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24.01.2021 00:16 Відповісти
Рынки это прошлый век, те кто первыми поднимают с перепугу цены...Как не лимоны по 300 сделают, так имбирь по 900...Рынки это те, кто боятся кассовых аппаратов, так как работают в черную...и те кто не откажутся от подачки в 8 тысяч...Хватит средневековья, есть супермаркеты обеспечивающие хорошей продукцией, а рынки пора и так закрывать
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24.01.2021 10:56 Відповісти
Маринусик- Атб не боится кассовых аппаратов , они ничего не бояться !!! И это плохо!!!!
Прошлый век это зарплата у работников и сверх прибыли у руководства. Прошлый век это то что Украинцы едят " Сырный выроб" и Колбасный выроб
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25.01.2021 10:05 Відповісти
а я вот подумываю скупаца на оптовой базе...и шатал трубу АТБ!!!
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22.01.2021 17:16 Відповісти
Ось і я про це подумав! Бо АТБ досить здорово підняло ціни. На все!
Зараз ці два АТБ яки мені по дорозі я обхожу стороною!
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22.01.2021 18:21 Відповісти
и всё таки в атб цены ниже чем в сильпо и варусе .. других крупных магазинов у нас в городе нет ..
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24.01.2021 15:32 Відповісти
Ось і я про це подумав! Бо АТБ досить здорово підняло ціни. На все!
Зараз ці два АТБ яки мені по дорозі я обхожу стороною!
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22.01.2021 18:25 Відповісти
В АТБ мита морква перед різдвом була дешевша ніж на базарі з землею.
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24.01.2021 23:31 Відповісти
Как Генри Форд писал, что чем делать дешевле товар, тем больше на него спрос ибо его могут позволить себе все, а дорогое могут позволить только богачи. Потому Генри Форд делал постоянно дешевле свои авто и его прибыль росла за счет того, что все могли купить себе авто. Так и тут, АТБ сделало товары дешевле и значит больше людей может позволить себе товары оттуда и чем дешевле, тем больше прибыль за счет большего наплыва покупателей.
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22.01.2021 20:32 Відповісти
дык у людей бабок пожрать да забухать....+ плюс еще поубегали с премуим сегмента маркетов....
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22.01.2021 20:57 Відповісти
Да что они там оптимизировали и адаптировали? Просто в кризисные периоды люди все равно продукты покупают. Может даже больше. А цены можно спокойно задрать. И сотрудникам меньше платить, оправдывая это кризисом.
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22.01.2021 21:24 Відповісти
Яб порадів за АТБ аби жлобьє у керівництві підняло з/п робітникам. Щоб кастрша заробляла хочаб 500$ на місяць.
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22.01.2021 21:44 Відповісти
*касир.
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22.01.2021 21:45 Відповісти
лучше "кастратша" ) на сколько я знаю, десятку на руки они получают ..
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24.01.2021 15:34 Відповісти
Я пока что пользуюсь АТБ и общем не жалуюсь,
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22.01.2021 22:11 Відповісти
а куда ещё пойти вечером на карантине. ничего же не работает.
а так зашел вместо бара и ночного клуба в 22:00 в атб.
чисто, светло, охрана, с кассиршам поболтал, взял флакон и закусь.
вышел, тяпнул - и спатки.
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22.01.2021 23:23 Відповісти
Романтика))))
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23.01.2021 15:14 Відповісти
так бухло везде дорого .. лучше самому сэма нагнать ..
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24.01.2021 15:36 Відповісти
Порівняйте однакові товари, що їх продає АТБ і ,наприклад, Новус і все стане зрозуміло.
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23.01.2021 05:53 Відповісти
наведіть приклади,будь-ласка, бо я інколи бачу дорожчий певний товар в АТБ у порівнянні із Сільпо (Новуса поруч немає), а по іншому товару - навпаки. А проблема,на мою думку, дійсно, у обмеженні конкуренції, великі мережі, вже мають переваги, а корона та дебільна влада ще добивать малий бізнес
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23.01.2021 11:12 Відповісти
Не можу порівнювати АТБ з Сільпо, але Новус і Варус по деяких позиціях, якими цікавився, дорожчі, звісно в кожного з магазинів своя цінова політика на певні групи товарів. Приклад АТБ: з того, що запам'ятав, батон не соціальний, нарізанний "вишуканий" коштує майже на 5 грн. дешевше ніж в МАФах Київхліба.
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23.01.2021 14:41 Відповісти
Можу сказати за борошно. В АТБ було на 50 копійок дешевше ніж у Сільпо, але цього тижня АТБ підняло ціни на борошно, то у них стало дорожче. Якщо по крупах, то ячна, перлова, пшенична, рис дешевші у АТБ. Яблука дешевші в АТБ та цукерки Світоч. Картопля, морква, буряк майже однакові, ну там різниця якихось 20 коп. А ще як для жінки в АТБ дешевші прокладки))
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23.01.2021 22:09 Відповісти
АТБ просто продало свою партію борошна і закупило нову по вищій ціні. Сільпо нове теж закупить дорожче. Печиво, яке брала в магазинчику на 22 гривні подорожчало, продавець каже, що магазин свою накрутку не піднімав.
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24.01.2021 23:38 Відповісти
Какой-то гавёный товарец в этом АТБ!
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23.01.2021 11:16 Відповісти
как говорят спекулянты на нашем рынке - атб это магазин для нищих, мы туда не ходим .. зажрались торгаши как при союзе ..
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24.01.2021 15:39 Відповісти
короче. вместо маленьких магазинчиков, чтоб дать работать малому бизнесу у которого два покупателя в час, эти казлы опять дали заработать своего рода монополистам (крупным игрокам) тоесть "себе". а что в АТБ людей как селедки в банке, херня. карантин для ВАС и х....й на ВАС а нам можно.
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23.01.2021 12:00 Відповісти
Найкращий , як на мене , супермаркет . Найнижчі ціни , працює цілодобово , та ще й під хатою , на місці колишнього Барвінку , який слава Богу - здох , бо там все було проти людини . Люди реально працюють на результат і ціни в них притомні .
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23.01.2021 12:22 Відповісти
Теперь все как бройлеры на фабрике жрем одно и то же!!!!! Чтобы дети их ели " Свою ЛИНИЮ!!! сырные продукт , колбасный выроб!!!!
Гады это УКРАИНА - а не ГАНДУРАС!!!!!
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23.01.2021 12:45 Відповісти
Все правильно - это «их» линия - вот и нут ее как хоятят))))
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23.01.2021 15:16 Відповісти
Купуємо "свою лінію" насіння соняшникове. В принципі задоволені, але цієї зими попадались пачки з дрібним насінням і напівпустим, тільки і урожайність соняшнику була минулого року вкрай погана. Ще брали з цієї серії халву, але вона паршива. Борошно - нормальне.
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23.01.2021 22:04 Відповісти
цены демократичные, в магазине чисто, все работники в масках. Ассортимент конечно убогий, но самое необходимое есть. Хожу регулярно
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23.01.2021 21:09 Відповісти
а вообще -то хрень какая-то! Весь бюджет Украины немного больше 1 триллиона гривен. А тут АТБ - 150 млрд.
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23.01.2021 21:33 Відповісти
А причем тут оборот АТБ к бюджету Украины?
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25.01.2021 13:41 Відповісти
Да они вообще с ценами офигели я во Франции на 10 евро покупаю больше чем в Прекрасном АТБ и да кстати бананы в Германии стоят так же само как у нас 0.80 евроцентов в Польше дешевле 2.50 злот
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24.01.2021 00:55 Відповісти
Успех АТБ это показатель обнищания населения.АТБ занимает нишу нижнебюджетного маркета для неимущих.Качественной колбасы,например,там никогда не было.Дешевый алкоголь и продукты с истекающим сроком грдности.Есть можно,но от безысходности.Слава зеленому игемону!
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24.01.2021 14:44 Відповісти
не гони , колбаса там разная, есть очень дорогая, как и алкоголь.. ну а качественых продуктов у нас пожалуй нигде нет .. у нас тут не европа и не америка .. там продукты дешевле и намного качественей ...
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24.01.2021 15:43 Відповісти
Все європейське чи американське м"ясо на антибіотиках. Якщо у нас ви ще можете знайти людину, яка мая вдома корову чи тримає курку без використання стимуляторів росту. То в Європі і США такого немає. Повірте. Так само європейці і наші використовують добрива для овочів. Тільки у в Європі земля значно гірша, тому вони використовують більше, тому що у них росте погано. А взагалі у нас є вибір, який товар і якої якості купувати. Наприклад, я якось взяла пачку доволі непогано масла в маркеті, але мені воно не масне. Роблю сама з сметани. Виходить дешевше і смачніше ніж з магазину. Але для цього біжу зранку о 7.00 на базар, бо саме тоді приїжджає моя молочниця з села. Що у нас погано, що немає контролю за виробництвом, бо, наприклад, 90% масла фабричного - фальсифікат. От і уявіть.
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24.01.2021 17:17 Відповісти
Да ,разная:плохая и очень плохая.Низкопробное соевое фуфло.
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25.01.2021 06:07 Відповісти
Ну, ви прям вже загнули. Я купую в АТБ борошно, крупи ячну, пшеничну, перлову, рис, бо вони кращі ніж в Сільпо і ціни невисокі. А овочі і фрукти, то треба дивитись, в Сільпо, Новус, Варус дорожче ніж в АТБ. Тільки в АТБ треба, щоб хороші овочі чи фрукти купити, не перебрані, піти для прикладу зранку в суботу. Так само як для жінки прокладки в АТБ значно дешевші ніж в Ашані, Сільпо, Варусі. М"ясо і молочне купую на базарі у перевірених людей, які тримають своє господарство.
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24.01.2021 17:12 Відповісти
Дешевий алкоголь продають у картонних коробках наливом ємністю 10л. І чому саме алкоголь вас цікавить? Порівняйте молоко, сметану, масло, напої газовані. Обіг збільшився за рахунок постійних знижок. Але це мене непокоїть, поза як це є антиконкурентні заходи. Розростання торгівельної мережі до ненормальних розмірів свідчить про чіткий план монополізації торгівлі продуктами харчування. Тож невдовзі про знижки ми забудемо, а дніпровські бариги лічитимуть надприбутки.
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25.01.2021 10:27 Відповісти
Оказывается у нас не только в правительстве а и в торговле работают престидижитаторы, а попросту фокусники работающие без реквизитов. В ссср нам такое говорили о нашем благосостоянии и оно росло семимильными вперёд ногами. Пока и сам сссрэ нарезал дуба крупными кусками. А теперь эти "новые" нам говорят о достижениях. Все ваши достижения выражаются в деньгах, а деньги зависят от ЦЕН по которым торгуете. А вот с ценами у АТБ весьма весело. Практически все товары подорожали, а те что стали дешевле хватит пальцев одной руки. Хотя не могу не отметить, что на фоне цен других таких же фокусников цены АТБ ниже. И все эти радужные рапорты обычный бег на месте. Жаль только что многие люди этого не понимают.
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24.01.2021 15:18 Відповісти
Внезапно https://biz.censor.net/news/3243433/sud_nachal_bankrotstvo_seti_supermarketov_furshet
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24.01.2021 16:28 Відповісти

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