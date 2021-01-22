Сеть магазинов АТБ увеличила оборот в карантинный год до 150 миллиардов

ООО "АТБ-Маркет", владеющее сетью магазинов "АТБ" в Украине и входящее в одноименную корпорацию, по итогам 2020 года увеличило товарооборот на 18,2% по сравнению с 2019 годом – до 149,8 млрд грн.

Об этом генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он уточнил, что в прошлом году компания открыла 127 новых магазинов, в 59 торговых точках провела реконструкцию.

Кроме того, компания уплатила 15,8 млрд грн налогов и сборов, что на 26% выше показателя в 2019 году.

"На мой взгляд, мы оказались более подготовленными к работе в условиях форс-мажора. Сумели в оптимально сжатые сроки адаптировать и оптимизировать все ключевые бизнес-процессы. Создать все необходимые условия для безопасной и эффективной работы наших сотрудников. Инициировать и реализовать "с нуля" десятки масштабных и амбициозных проектов", – отметил Марков.

Как сообщалось, ООО "АТБ-Маркет", владеющее сетью магазинов формата "дискаунтер" в Украине и входящее в корпорацию АТБ, по итогам 2019 года увеличило товарооборот на 22,4% по сравнению с 2018 годом – до 126,8 млрд грн (с НДС).

Корпорация "АТБ" – объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников

Владельцами сети АТБ являются трое днепровских бизнесменов - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун.