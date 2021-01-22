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"Оператор ГТС" заплатит "Нафтогазу" 5,3 миллиарда за газ для балансировки системы

ООО "Оператор ГТС Украины" 19 января заключило договор с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" на балансировку газового топлива в 2021 году на сумму 5,28 млрд грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Предложенная "Нафтогаз Трейдингом" цена на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки. Конкурентом победителя на торгах было ООО "Эру Трейдинг".

Маржа исполнителя по предоставлению услуг балансировки за тысячу кубометров газа без учета НДС составит 1599 грн, а цена газа будет определяться по формуле.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вносятся изменения в закон о публичных закупках, позволяющие Оператору ГТС Украины (ОГТСУ) покупать природный газ на бирже.

Документ также в перспективе разрешает покупку газа на бирже остальным государственным и коммунальным компаниям, что позволит им экономить средства при закупке газа для собственных потребностей.

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Джерело:  Наші гроші
ГТС (414) Нафтогаз (3310) Prozorro (1743) закупівлі (2605) Оператор ГТС (453)


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