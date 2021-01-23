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Новини Коронавірус і карантин
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Франция будет требовать тест на коронавирус при въезде из стран ЕС

Франция будет требовать тест на коронавирус при въезде из стран ЕС

Въезжающим во Францию из стран Евросоюза будет необходимо предварительно сдать тест на коронавирус COVID-19, сообщает Associated Press.

Тест нужно сдать не ранее чем за 72 часа до поездки. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться как в аэропортах, так и в портах. Требование вступит в силу с 24 января.

Как отмечается, нововведение не распространяется на водителей грузовиков и людей, работающих в приграничных районах.

Въезжающие во Францию из неевропейских стран должны не только сдать тест на COVID-19, но и провести семь дней на карантине на территории страны.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции введен комендантский час с 18:00 до 06:00.

За время пандемии коронавируса, по последним данным, во Франции было зафиксировано почти 3 млн случаев заражения COVID-19. Страна занимает шестое место в мире по числу заражений. От последствий заражения вирусом умерли почти 72 тыс. человек.

Джерело:  Интерфакс
карантин (2077) Франція (651) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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