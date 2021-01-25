SpaceX Илона Маска вывела на орбиту рекордное количество спутников. ВИДЕО

Компания SpaceX в воскресенье успешно вывела на орбиту рекордные 143 спутника с помощью одной ракеты-носителя в рамках программы Transporter-1.

Речь идет о микро- и наноспутниках, в частности, 10 аппаратах глобальной системы Starlink, предназначенной для обеспечения доступом к с интернету, передает Голос Америки.

Как сообщили в SpaceX, тот запуск состоялся по технологии совместного запуска (SmallSat Rideshare Program), который расширяет возможности для небольших спутниковых операторов выводить свои аппараты на орбиту.

Основатель SpaceX Илон Маск отметил, что мелкие компании получат относительно недорогой доступ на орбиту Земли. Стоимость запуска стартует от $1 млн за первые 220 килограммов груза. Таким образом компания покупает "место" на ракете, вместо того, чтобы "зЗаказать" всю ракету для запуска своих аппаратов, поэтому это гораздо дешевле.

Для сравнения, запуск один Falcon 9 стоит $57 млн, тогда как, например, United Launch Alliance, консорциум авиагигантов Boeing и Lockheed Martin не раскрывает стоимость одного запуска своих ракет, но ее оценивают в среднем в $380 млн.

Для запуска с мыса Канаверал во Флориде использовалась ракета Falcon 9. Это была вторая попытка запуска. Первая была намечена на субботу, но старт был отменен из-за погодных условий.