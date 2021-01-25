Объем наличных денег в обороте вырос за год на 133 миллиарда

По состоянию на 1 января 2021 года в обращении в Украине находилось наличности на общую сумму 558,5 млрд грн, что на 133,4 млрд грн больше, чем на начало 2020 года.

В том числе в обращении находилось 3 млрд штук банкнот на общую сумму 555,1 млрд грн и 1,35 млрд монет на 3,2 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Как отмечается в сообщении, на одного украинца приходилось 72 банкнот и 149 разменных и платежных оборотных монет (к началу 2020 года их было 70 и 182 штук соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен, а монет – номиналом 10 копеек (24% и 29,2% от общего количества в обращении соответственно).

В НБУ отмечают, что октября 2019 году в обращении появилось уже 65,3 млн штук банкнот (2,2% от общего количества банкнот в обращении) самого высокого номинала 1000 гривен.