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Объем наличных денег в обороте вырос за год на 133 миллиарда

Объем наличных денег в обороте вырос за год на 133 миллиарда

По состоянию на 1 января 2021 года в обращении в Украине находилось наличности на общую сумму 558,5 млрд грн, что на 133,4 млрд грн больше, чем на начало 2020 года.

В том числе в обращении находилось 3 млрд штук банкнот на общую сумму 555,1 млрд грн и 1,35 млрд монет на 3,2 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Как отмечается в сообщении, на одного украинца приходилось 72 банкнот и 149 разменных и платежных оборотных монет (к началу 2020 года их было 70 и 182 штук соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен, а монет – номиналом 10 копеек (24% и 29,2% от общего количества в обращении соответственно).

В НБУ отмечают, что октября 2019 году в обращении появилось уже 65,3 млн штук банкнот (2,2% от общего количества банкнот в обращении) самого высокого номинала 1000 гривен.

Объем наличных денег в обороте вырос за год на 133 миллиарда 01

Автор: 

банкнота (126) гривня (1541) НБУ (9267)


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Топ коментарі
+8
Клоун включил станок
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25.01.2021 10:26
+4
Інфляція набирає обороти.
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25.01.2021 14:51
+3
Это те выдающиеся ЗЕфинансисты, которые не печатают инфляционные гривны. Банкоматы забиты 1000-ными банкнотами. Слава ЗЕ!
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25.01.2021 16:27
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Клоун включил станок
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25.01.2021 10:26 Відповісти
Напечатали
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25.01.2021 12:12 Відповісти
Інфляція набирає обороти.
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25.01.2021 14:51 Відповісти
Бумаги а не грошей
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25.01.2021 15:21 Відповісти
Такими темпами самой мелкой разменной монетой скоро станет банкнота в 1000 гривен.
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25.01.2021 15:29 Відповісти
Это те выдающиеся ЗЕфинансисты, которые не печатают инфляционные гривны. Банкоматы забиты 1000-ными банкнотами. Слава ЗЕ!
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25.01.2021 16:27 Відповісти
360 лярдов влили в ОГВЗ - вот вам и новенькие 150 лярдов в налике...а теперь считайТЕ избиратели гнусавого именинника - яйца были по 25 - стали по 40, молоко было по 26 - стало по 40 и т.д. ....
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25.01.2021 17:50 Відповісти
Яйца каждую зиму дорожают в два раза. Где вы молоко по 40 нашли, вчера по 23 покупал.
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25.01.2021 21:27 Відповісти
Это кстати очень заметно на кассах в маркете - подавляющее количество, в том числе молодых людей рассчитываются налом
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25.01.2021 18:55 Відповісти
Я в YouTube бачив світлину, люди сфотографували в Полтаві, дві геть однакові купюри по 1000 грн. Тобто, навіть номера ті ж самі. Так збільшують готівку???
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25.01.2021 19:24 Відповісти
храните деньги в долларах и еврах
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25.01.2021 20:36 Відповісти
Зебобікі у вас нема грошей, зелене попандупало вам їх ще намалює, що дарма він голову НБУ замінив 😎
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25.01.2021 22:02 Відповісти

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