Суточная добыча газа в Украине упала до минимума за последние 5 лет

Суточная добыча природного газа в Украины 20 января упала до 51,6 млн кубометров, что является самым низким значением за последние 5 лет (с марта 2016 года).

Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины", передает отраслевое издание ExPro.

По сравнению с предыдущими сутками ​​добыча сократилась на 4% (2,4 млн куб. м). В сравнении со среднесуточным значением за 2020 год добыча сократилась на рекордные 7% (3,7 млн куб. м).

Как отмечает издание, последний раз суточная добыча был ниже в марте 2016 года (49,5 млн куб. м).

Напомним, Украина в 2020 сократила добычу природного газа на 2% – до 20,2 млрд кубометров. в том числе государственные компании добыли 15,3 млрд куб. м. Остальные 4,9 млрд кубомеров добыли частные компании.