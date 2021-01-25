Больше двух с половиной тысяч жителей Хмельницкой области смогли сэкономить на газе во время холодов

Благодаря акции "Твоя энергонезависимость" 2 530 потребителей газа в Хмельницкой области заказали голубое топливо на зиму по летним ценам.

В частности, на нынешний отопительный сезон предусмотрительные жители области зарезервировали 2,45 млн кубометров газа по ценам от 4,5 грн за куб. м, сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Мы неоднократно предупреждали, что после отмены государственного регулирования цен на газ, стоимость голубого топлива для украинцев будет меняться ежемесячно, в зависимости от ситуации на европейских энергетических биржах. Традиционно в ЕС голубое топливо во время отопительного сезона существенно дорожает, поэтому экономным потребителям, которые прислушались к нам, акция "Твоя энергонезависимость" предложила приличную экономию", – отметил директор компании Андрей Левицкий.

"К примеру, в январе голубое топливо стоит 9,91 грн за кубометр, но для подписчиков акции действует цена от 4,5 грн. Так, экономия для домашних бюджетов на 100 куб. м превышает полтысячи гривен. Именно поэтому заказчикам выгодного предложения не нужно волноваться из-за сезонного удорожания голубого топлива, ведь стрессов в нашей жизни хватает и без этого", – добавил глава ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

Согласно условиям акции, использовать созданный запас энергоресурса необходимо с 1 октября 2020 года по 31 марта нынешнего. Если участники акции не успеют потребить весь зимний резерв, "Хмельницкгаз Сбыт" вернет остаток средств или зачислит его для будущих платежей. Пока подоляне используют заказанный газ, они оплачивают только один счет – за доставку голубого топлива.

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В течение октября-декабря 2020 года жители региона использовали половину акционного энергоресурса – более одного миллиона кубометров. Однако и половина отопительного сезона также уже позади. В среднем же подоляне зарезервировали на зиму по 1 тыс. куб. м газа каждый. Больше всего участников акции проживает в Хмельницком, Каменец-Подольском, Красилове и Дунаевцах.

При этом, чтобы избежать лишних визитов к местам большого скопления людей в период пандемии COIVD-19, почти половина подписчиков заказала газ на зиму онлайн. Использование зарезервированного газа жители региона могут контролировать с помощью платежек и, конечно, также онлайн – в обновленном "Личном кабинете" на сайте 104.ua.

По словам Андрея Левицкого, "Хмельницкгаз Сбыт" и в дальнейшем планирует предоставлять выгодные предложения, которые помогут потребителям сэкономить в рыночных условиях, поэтому подолянам стоит следить за новостями компании.

Напомним, акция "Твоя энергонезависимость" продолжалась с 15 августа до конца сентября 2020 года. Благодаря выгодному предложению все желающие приобрели неограниченный запас газа по ценам от 4,5 до 5,5 грн за куб. м.