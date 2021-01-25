Отбор газа из хранилищ сократился в 3 раза после отступления холодов

Отбор природного газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в течение последней недели (с 19 по 24 января) сократился почти в три раза – с рекордных 143 млн до 50,5 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает отраслевое издание ExPro.

Суточный отбор в объеме 50,5 млн куб. м 24 января стал самым низким с 11 ноября 2020 года, когда из хранилищ были отобраны 50,4 млн куб. м.

Резкое сокращение объемов отбора газа из подземных хранилищ связано прежде всего с потеплением. Это привело к уменьшению потребления природного газа в Украине с 200 млн куб. м до 110 млн куб. м в сутки.

Кроме того, часть газа из подземных хранилищ идет на экспорт в Европу и Молдовы. По расчетам ExPro, это около 10 млн кубометров в сутки.