Дочка "Нафтогаза" заключила соглашение с датацентром Уткина на "облачные" услуги за 52 миллиона

ООО "Нафтогаз Цифровые технологии" 11 января заключило соглашение с ООО "Де Ново" об "облачных" услугах на 51,99 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

Закупку провели по процедуре отчетности о заключенном договоре, потому что "Нафтогаз Цифровые технологии" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках", передают Наші гроші.

Столичная компания "Де Ново" принадлежит кипрской фирме "ДеНово Оверсиз Холдингз Лимитед" бизнесмена Евгения Уткина и обладает дата-центром "De Novo" уровня TIER 3.

Всего с 2012 года она получила государственных подрядов на сумму 212,67 млн грн. Из них больше всего у нынешнего заказчика с 2018 года относительно "облачных" услыш - на сумму 92,94 млн грн.

ООО "Нафтогаз Цифровые Технологии" является дочерним предприятием "Нафтогаза", созданным для обслуживания IТ-потребностей всей группы компаний "Нафтогаза". При создании в 2018 году фирма подчинялась тогдашнему финансовому директору "Нафтогаза" Сергею Коновцю, а затем, по данным Наших грошей, - непосредственно тогдашнему председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву. К февралю 2019 года фирмой руководил бывший начальник IТ-департамента "Нафтогаза" Анатолий Вовнюк, затем в мае 2019 года директором была Елена Чорнокальская, а ныне должность занимает Марина Квашнина.