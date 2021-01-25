"Автомобильные дороги Украины" планируют в 3 раза увеличить количество аукционов через ProZorro

ГАК "Автомобильные дороги Украины" в 2021 году планирует реализовать более 10 крупных лотов через аукционы на "ProZorro.Продажи".

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

Согласно информации "Укравтодора", среди объектов для продажи - базы отдыха в Одесской и Днепропетровской областях, а также материально-техническую базу, которая не являются частью критической инфраструктуры государства.

"Инструмент "ProZorro.Продажи" - обязательный для успеха современного государственного учреждения. В дальнейшем мы должны расширить практику использования открытых онлайн-аукционов и на службы автомобильных дорог в регионах", - сказал руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе встречи с главой набсовета ГАК "Автомобильные дороги Украины" Сергеем Симаком и директором "ProZorro.Продажи" Алексеем Соболевым.

По словам Симака, на "прозрачную" аренду планируется перевести все договора аренды имущества облавтодоров, карьеров и тому подобное.

Как сообщалось, в начале ноября 2020 года начал работу наблюдательный совет ГАК "Автомобильные дороги Украины". В его состав вошли пять человек.