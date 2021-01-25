СБУ обнаружила незаконную добычу песка в Одесской области на 100 миллионов. ФОТО
Служба безопасности Украины задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области.
Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительным оценкам, противоправная деятельность нанесла государству ущерб на более чем 100 млн грн.
По данным следствия, организовала незаконный бизнес местная частная коммерческая структура.
"Делки получили официальную лицензию и начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. Они реализовывали нелегально добытую смесь местным частным фирмам в обход налогового законодательства", – сказано в сообщении.
В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили грузовики и экскаваторную технику, которые были задействованы на нелегальных работах.
Также были проведены обыски в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъята компьютерная техника и бухгалтерия с доказательствами их незаконной деятельности.
Сейчас на 12 единиц спецтехники судом наложен арест, решается вопрос о наложении ареста на другое имущество коммерческой структуры и личное имущество директора.
В рамках начатого производства по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие, планируется сообщить о подозрении директору компании.
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