СБУ обнаружила незаконную добычу песка в Одесской области на 100 миллионов. ФОТО

Служба безопасности Украины задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительным оценкам, противоправная деятельность нанесла государству ущерб на более чем 100 млн грн.

По данным следствия, организовала незаконный бизнес местная частная коммерческая структура.

"Делки получили официальную лицензию и начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. Они реализовывали нелегально добытую смесь местным частным фирмам в обход налогового законодательства", – сказано в сообщении.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили грузовики и экскаваторную технику, которые были задействованы на нелегальных работах.

Также были проведены обыски в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъята компьютерная техника и бухгалтерия с доказательствами их незаконной деятельности.

Сейчас на 12 единиц спецтехники судом наложен арест, решается вопрос о наложении ареста на другое имущество коммерческой структуры и личное имущество директора.

В рамках начатого производства по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие, планируется сообщить о подозрении директору компании.