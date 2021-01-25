Суд снизил размер залогов для фигурантов дела о рекордной взятке от Злочевского

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила ходатайство адвокатов о снижении сумм залогов для подозреваемых по делу о предложении взятки руководству антикоррупционных органов в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

Как следует из сообщения пресс-службы ВАКС, адвокат бывшей начальницы департамента Государственной фискальной службы Елены Мазуровой подал ходатайство об изменении меры пресечения, то есть об уменьшении размера залога с 120,02 млн грн до 41,33 млн грн.

Следственный судья ВАКС согласился снизить залог до 113,02 млн грн. Наряду с этим, ВАКС отказал в возвращении трем частным обществам средств, внесенных в качестве залога за подозреваемую на общую сумму 78,69 млн грн.

В свою очередь защитник бывшего первого заместителя начальника Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко просил уменьшить размер залога с 84 млн грн до 20 млн грн или применить к подозреваемому ночной домашний арест. Следственный судья ВАКС изменила меру пресечения и применила к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 36,04 млн грн.

Основанием такого решения в ВАКС указывают то, что досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты. Таким образом, один из рисков, который полагался в основу определения размера залога, потерял свою актуальность.

Одновременно на подозреваемых положен ряд процессуальных обязанностей, прибывать по вызову следователя, прокурора и суда, не выезжать из Киевской области без разрешения (В отношении Мазуровой - не отлучаться за пределы Украины), воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении.

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Как сообщалось, 12 июня 2020 года НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

Однако 24 декабря 2020 года Печерский районный суд Киева по просьбе адвокатов Злочевского постановил обязать Офис генпрокурора забрать у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уголовное производство по делу о предложении рекордной взятки в размере $5 млн глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и передать его другому органу досудебного расследования.