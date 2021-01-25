Николаевский морской порт сократил перевалку грузов за год на 10%

Николаевский морской порт в 2020 году сократил перевалку грузов на 9,86% по сравнению с 2019 годом – до 30,14 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины".

Как сообщается, за 2020 год порт сократил перевалку экспортных грузов на 13,2% – до 22,85 млн тонн, импортных – на 0,24% до 6 млн тонн, увеличил перевалку каботажных на 1,34% – до 1,11 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

При этом морпорт перевалил 177,33 тыс. тонн транзитных грузов (против всего 1,6 тыс. тонн в 2019 году).

Перевалка наливных грузов в Николаевском морпорту за 2020 год возросла на 25,88% – до 3,53 млн тонн, сухих сыпучих грузов сократилась на 15,08% – до 23,25 млн тонн, тарно-штучных – выросла на 3,19%, до 3,36 млн тонн.

Как сообщалось, Николаевский морпорт в 2019 году увеличил перевалку грузов на 14,5% по сравнению с 2018 годом – до 33,43 млн тонн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом.

Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.