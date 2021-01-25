SpaceX выведет на орбиту еще 180 спутников Starlink в ближайшие недели

Американская компания SpaceX готовится в конце января-начале февраля вывести на орбиту в ходе трех запусков тяжелых ракет-носителей Falcon 9 еще 180 космических аппаратов для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает сайт Spaceflight Now.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1013 космических аппаратов Starlink, которые выводились на орбиту начиная с мая 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.