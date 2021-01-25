Оператор ГТС Украины вступил в объединение операторов газовой инфраструктуры ЕС

"Оператор ГТС Украины" вступил в ассоциацию GIE - Gas Infrastructure Europe (Газовая инфраструктура Европы), которая объединяет компании газовой инфраструктуры в странах ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Согласно видению GIE, к 2050 году газовая инфраструктура будет опорой для развития инновационной энергосистемы и безопасного, эффективного и устойчивого снабжения энергии жителям континента. Мы разделяем это видение и рады присоединиться к GIE для развития трансграничной торговли, усиления взаимодействия и международного сотрудничества между странами, совместных исследований, укрепления энергетической безопасности и устойчивого развития рынка газа", – сказано в сообщении.

Согласно данным на сайте GIE, организация была учреждена в 2005 году как юридически независимая некоммерческая ассоциация. Ее секретариат находится в Брюсселе.

GIE представляет 70 компаний-членов из 26 стран, объединяя операторов газовой инфраструктуры по всей Европе: газопроводы, хранилища и терминалы СПГ.