БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 166 1

Управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" подозревают в нанесении ущерба на 17 миллионов

Управляющего санацией

Правоохранители под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении управляющему санацией государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" по факту злоупотребления полномочиями, причинившему более 17 млн грн ущерба государству.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, совершил продажу имущества компании, которая расположена в рекреационной зоне города Одесса, по заниженной стоимости. В результате государству нанесено более 17 млн грн убытков", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от должности.

По другим фактам растраты имущества Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" ведется следствие.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В 2016 году управляющим санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" был назначен Евгений Лахненко.

Автор: 

Джерело:  Офис генпрокурора
збитки (1125) збиток (42) санація (6) Офіс Генпрокурора (458)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дайте ему ЗА ЭТО премию ,как ВИТРЕНКО!!!!!
показати весь коментар
25.01.2021 21:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 